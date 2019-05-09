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Гасперини: Мы не заслуживали поражения

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Главный тренер Аталанты разочарован итогом игры.
Пьеро Гасперини
Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче с Шахетром в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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“Тяжело так проигрывать. Но я доволен игрой. Ребята не заслуживали поражения сегодня.

Мы готовились к матчу и следовали нашему плану на игру. Я рад тем, как ребята сыграли.

Ничья была бы хорошим результатом. Тяжело проигрывать за пять секунд до свистка“, - цитирует слова Гасперини официальный сайт УЕФА. 

Отметим, что на нашем сайте доступен видео обзор и голов матча Аталанта - Шахтер.

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Теги: Пьеро Гасперини, Аталанта, Шахтер, Лига чемпионов
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