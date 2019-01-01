Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
"Горожане" без проблем справились с загребским Динамо в матче Лиги чемпионов.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимали загребское Динамо.
“Горожане“ всухую обыграли своего соперника, дважды отправив мяч в сетку благодаря усилиям Стерлинга и Фодена.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Динамо Загреб:
Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) - Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез
Динамо Загреб: Ливакович - Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович - Ольмо, Адеми, Моро - Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62)
Предупреждения: Канселу, Фернандиньо - Перич
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