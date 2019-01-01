Тоттенхэм - Бавария 2:7 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария на выезде разгромила Тоттенхэм в рамках группового этапа еврокубкового турнира.

Тоттенхєм - Бавария: видео голов Getty Images

Мюнхенская Бавария обыграла лондонский Тоттенхэм в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немцы сумели забить целых семь голов в ворота прошлогоднего финалиста турнира, в то время как "шпоры" смогли ответить лишь двумя взятиями ворот.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Бавария:

Тоттенхэм - Бавария 2:7

Голы: Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61 (с пенальти) - Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64) - Алли (Моура, 71), Кейн, Сон Хын Мин

Бавария: Нойер - Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес, 72), Алаба (Тиаго, 46) - Киммих, Толиссо - Гнабри, Коутиньо, Коман (Перишич, 71) - Левандовски

Предупреждения: Ндомбеле, Кейн - Гнабри