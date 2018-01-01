Ювентус - Байер 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Вашему вниманию видео обзор результативного матча между Ювентусом и Байером.
Туринский Ювентус на своем поле уверенно обыграл леверкузенский Байер в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
“Старая сеньора“ отправила три безответных гола в ворота соперника, особо не подпустив соперника к собственным воротам.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Байер:
Ювентус - Байер 3:0
Голы: Игуаин, 17; Бернардески, 62; Роналду, 89.
Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 73), Пьянич, Матюиди – Бернардески (Рэмси, 77), Игуаин (Дибала, 83), Роналду
Байер: Храдецки - С. Бендер, Л. Бендер, Та, Венделл - Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80) - Фолланд, Хавертц, Демирбай (Амири, 46) - Аларио (Паулиньо, 68)
Предупреждения: Куадрадо - Арангис
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