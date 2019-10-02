Локомотив на своем поле проиграл Атлетико

"Железнодорожники" не смогли забить Атлетико.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на выезде сумел переиграть Локомотив, благодаря голам во втором тайме.

Локомотив - Атлетико 0:2

Голы: Фелиш, 48, Томас, 58

Локомотив: Гильерме - Игнатьев (Эдер, 80), Чорлука, Хеведес, Рыбус - Мурильо, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Крыховяк, Мариу - Смолов (Коломейцев, 83)

Атлетико: Облак - Ренан, Хименес, Фелипе, Ариас - Коке (Корреа, 87), Сауль, Томас, Фелиш (Эрмосо, 84) - Коста (Лемар, 77), Мората

Предупреждения: Игнатьев, Мариу - Томас, Фелипе