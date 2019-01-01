Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити уверенно победил Динамо Загреб

Комментариев: 0
"Горожане" на опыте обыграли хорватов.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле обыграл Динамо Загреб.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме “горожане“ сумели дважды поразить ворота гостей.

Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) - Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез

Динамо Загреб: Ливакович - Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович - Ольмо, Адеми, Моро - Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62)

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Перич

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Динамо Загреб, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь