Манчестер Сити уверенно победил Динамо Загреб
"Горожане" на опыте обыграли хорватов.
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле обыграл Динамо Загреб.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме “горожане“ сумели дважды поразить ворота гостей.
Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) - Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез
Динамо Загреб: Ливакович - Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович - Ольмо, Адеми, Моро - Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62)
Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Перич
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