Бавария уничтожила Тоттенхэм в Лиге чемпионов

Бавария забила семь голов финалисту прошлой Лиги чемпионов.

Центральный матч игрового дня Лиги чемпионов в Лондоне превратился в избиение Баварией финалиста прошлой ЛЧ Тоттенхэма.

Соперники начали без разведки. Уже на 3-й минуте Гнабри мог открывать счет в матче, но не переиграл Льориса. Тоттенхэм ответил тремя отличными моментами Сона и с третьей попытки ему удалось переиграть Нойера, точно пробил с 10 метров.

Бавария ответила сразу – после длинной атаки с участием Гнабри и Левандовски мяч отскочил к Киммиху, который убрал Ндомбеле и с 23-х метров нанес неотразимый удар по воротам Льориса.

Команды продолжили играть в открытый футбол и если Тоттенхэм свои моменты не реализовал, то Бавария забила перед перерывом. Мяч от Гнабри отскочил к Левандовски, и тот, сделав пару шагов к снаряду, отправил того точно в левый от себя угол рамки Льориса.

Дебют второго тайма остался за Баварией - Гнабри убежал к воротам соперника с центра поля, вошел в чужую штрафную и спокойно покатил мяч в дальний нижний угол рамки Льориса.

Не прошло и трех минут, как Винкс перед своей штрафной потерял мяч, Толиссо выполнил пас на Гнабри, который спокойно с десяти метров поразил ворота мюнхенцев.

Тоттенхэм вернул интригу, заработав пенальти, который реализовал Кейн, но Гнабри в этот вечер был неудержим.

Сперва он оформил хетт-трик, забив после передачи от Алькантары, после чего Роберт Левандовски оформил дубль, а уже под занавес встречи Гнабри оформил покер, поставив эффектную точку в этом матче.

Тоттенхэм — Бавария 2:7

Голы: Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61 (с пенальти) — Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64) — Алли (Моура, 71), Кейн, Сон Хын Мин

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес, 72), Алаба (Тиаго, 46) — Киммих, Толиссо — Гнабри, Коутиньо, Коман (Перишич, 71) — Левандовски

Предупреждения: Ндомбеле, Кейн — Гнабри