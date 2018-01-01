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Куртуа был заменен в матче с Брюгге из-за проблем со здоровьем

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Бельгийский вратарь был заменен из-за проблем с желудком и головокружения.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским Брюгге из-за головокружения и проблем с желудком, как сообщает AS.

В первом тайме Куртуа пропустил два гола и команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу бельгийского клуба. На второй тайм Зинедин Зидан выпустил на поле Альфонс Ареола, который отстоял до конца встречи на ноль.

Отметим, что "сливочные" спаслись на 85-й минуте, благодаря голу Каземиро.

Напомним, что обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Реал Мадрид, Лига Чемпионов
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