Куртуа был заменен в матче с Брюгге из-за проблем со здоровьем

Бельгийский вратарь был заменен из-за проблем с желудком и головокружения.

Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским Брюгге из-за головокружения и проблем с желудком, как сообщает AS.

В первом тайме Куртуа пропустил два гола и команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу бельгийского клуба. На второй тайм Зинедин Зидан выпустил на поле Альфонс Ареола, который отстоял до конца встречи на ноль.

Отметим, что "сливочные" спаслись на 85-й минуте, благодаря голу Каземиро.

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