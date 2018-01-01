Малиновский: Нам сегодня не повезло

Полузащитник Аталанты дал свою оценку матчу.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Шахтера (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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“Если бы вничью сыграли - результат был более справедливым. В конце начали играть в более открытый футбол. Моменты были, но нужно было умнее, возможно, сыграть.

Конечно, после такого графика, когда у нас 3 матча за 6 дней, а чемпионат Украины - это совсем другой уровень, и по агрессивности мы не так сыграли. Но неплохие атаки были, чуть-чуть не повезло нам, повезло сегодня Шахтеру.

Атмосфера сегодня была фантастическая, много болельщиков из Бергамо приехали, команда отдавалась полностью, но не смогли порадовать фанатов.

Шахтер - хорошая команда, с хорошим подбором исполнителей. Но я думаю, что и мы тоже показали неплохой футбол сегодня“, - рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1.

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