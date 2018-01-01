Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский: Нам сегодня не повезло

Комментариев: 0
Полузащитник Аталанты дал свою оценку матчу.
Руслан Малиновский (справа)
Руслан Малиновский (справа)
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Шахтера (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читай также: Луиш Каштру: Команда показала себя на высочайшем уровне

“Если бы вничью сыграли - результат был более справедливым. В конце начали играть в более открытый футбол. Моменты были, но нужно было умнее, возможно, сыграть.

Конечно, после такого графика, когда у нас 3 матча за 6 дней, а чемпионат Украины - это совсем другой уровень, и по агрессивности мы не так сыграли. Но неплохие атаки были, чуть-чуть не повезло нам, повезло сегодня Шахтеру.

Атмосфера сегодня была фантастическая, много болельщиков из Бергамо приехали, команда отдавалась полностью, но не смогли порадовать фанатов.

Шахтер - хорошая команда, с хорошим подбором исполнителей. Но я думаю, что и мы тоже показали неплохой футбол сегодня“, - рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1.

Отметим, что видео голов и обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Шахтер, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь