Реал - Брюгге 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Сливочные" спаслись в концовке встречи.

Реал - Брюгге Getty Images

Брюгге сумело зацепиться за очки на выезде в Мадриде в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Брюгге:

Реал Мадрид - Брюгге 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Бонавентуре, 9, 39

Реал: Куртуа (Ареола, 46) - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо (Марсело, 46) - Кроос, Каземиро, Модрич - Лукас (Винисиус, 67), Бензема, Азар

Брюгге: Миньоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь - Вормер, Ритс, Ванакен - Диатта, Бонавентуре (Опенда, 71, Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)

Предупреждения: Азар - Вормер, Миньоле, Опенда

Удален: Вормер, 84.