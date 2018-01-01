Кривцов: Мы ради победы сюда и приезжали

Защитник "горняков" про матч в Бергамо.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу над Аталантой (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Положительные эмоции. Команда проявила характер, проигрывая по ходу матча.

Пенальти был необязательный. Поняли, что Аталанта играет в один в один и пытались находить свободные зоны за спиной противника. В принципе, это получалось.

Сапата? Он сильный игрок. Мы знаем, что у Аталанты есть 3 хороших нападающих. Было сложно против них играть.

Малиновский? Не сказал бы, что это какой-то определенный интерес. На поле друзей нет.

Выиграть в Бергамо - хороший результат, мы ради этого сюда и приезжали“, - рассказал Сергей Кривцов в комментарии телеканалу Футбол 1.

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