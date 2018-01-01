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Луиш Каштру: Команда показала себя на высочайшем уровне

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Тренер "горняков" считает, что вся борьба за выход из группы впереди.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мнением о прошедшем матче с Аталантой, где “горнякам“ удалось вырвать победу в компенсированное время.

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“Была тактическая борьба, которую нужно было выиграть, а потом уже думать о результате. Без выигранной борьбы, сложно было бы думать о положительном результате. К счастью, команда показала себя на высочайшем уровне.

Выполнили установку. Создали проблемы Аталанте, которые они не ожидали. Все благодаря огромной работе наших ребят на поле. Атаки были сделаны для усиления атаки.

Сейчас важно восстановиться, думаем о следующем матче в УПЛ.

У нас те же шансы на выход дальше, что были и после первого матча. Самое главное - подойти к следующему матчу уверенно. Мои ребята сегодня сыграли фантастически. Приятно, что радуем болельщиков“, - заявил  Каштру в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что видео голов и обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Аталанта, Лига чемпионов
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Источник: Футбол 1

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