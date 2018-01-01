Пятов: Мы заработали важные 3 очка, которые помогут в будущем
Украинский вратарь доволен победой в Бергамо.
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал победу "горняков" против Аталанты в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Приятно всегда вырывать победу в конце, тем более на выезде. Важные 3 очка, в дальнейшем немного помогут выйти из группы.
Соломон заслужил этот гол, потому что он прибавляет в последнее время с каждый матчем. Есть доверие тренера. Вышли Додо и Соломон, забили гол, молодцы.
Отбитый пенальти - это заслуга тренера вратарей.
Нам сложно дается играть с итальянскими командами. Я очень рад, что немного переломили. Мы заработали важные 3 очка, которые помогут в планах на будущее. Нет никакой эйфории, – сказал Пятов в эфире телеканала Футбол 1.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.
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