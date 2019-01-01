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Аталанта - Шахтер 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Горняки" вырвали победу в конце встречи с Аталантой.

Шахтер одержал волевую победу в Бергамо
Шахтер одержал волевую победу в Бергамо
Getty Images

Донецкий Шахтер сумел обыграть Аталанту в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер: 

Аталанта - Шахтер 1:2

Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90+5

Аталанта: Голлини - Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино - Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастань - Иличич (Малиновский, 57), Гомес - Сапата

Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69) - Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон - Мораес

Предупреждения: Иличич, Де Роон, Толой, Малиновский -  Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат

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Теги: Шахтер, Аталанта, Лига Чемпионов
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