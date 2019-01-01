Аталанта - Шахтер 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
"Горняки" вырвали победу в конце встречи с Аталантой.
Донецкий Шахтер сумел обыграть Аталанту в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер:
Аталанта - Шахтер 1:2
Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, Соломон, 90+5
Аталанта: Голлини - Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино - Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастань - Иличич (Малиновский, 57), Гомес - Сапата
Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69) - Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон - Мораес
Предупреждения: Иличич, Де Роон, Толой, Малиновский - Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат
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