Реал вырвал ничью в матче с Брюгге

Мадридский клуб испытал большие проблемы с бельгийской командой.

Мадридский Реал сыграл вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с Брюгге.

Брюгге по ходу встречи выигрывали 2:0, благодаря забитым голам Бонавентруе. Отметим, что в перерыве матча Зинедин Зидан провел замену, вместо Куртуа на поле вышел Ареоля.

Во втором тайме Реал сумел забить два гола. Сначала ворота поразил Рамос, а на 85-й минуте результативным действием отметился Каземиро.

Стоит отметить, что Брюгге играло в меньшинстве последние 6 минут, был удален Вормер.

Реал Мадрид - Брюгге 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Бонавентуре, 9, 39

Реал: Куртуа (Ареола, 46) - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо (Марсело, 46) - Кроос, Каземиро, Модрич - Лукас (Винисиус, 67), Бензема, Азар

Брюгге: Миньоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь - Вормер, Ритс, Ванакен - Диатта, Бонавентуре (Опенда, 71, Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)

Предупреждения: Азар Вормер, Миньоле, Опенда

Удален: Вормер, 84.