Вальверде: Не собираемся рисковать Месси и Дембеле
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние травмированых игроков Усмана Дембеле и Лионеля Месси перед вторым туром группового этапа Лиги чемпионов против Интера.
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“Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на тренировках. Вчера Усман работал только в ходе первой половины занятия.
Месси тренировался чуть больше. Посмотрим, сможет ли он провести полную тренировку сегодня. Не знаю, сможем ли мы на него рассчитывать.
Позднее решим, будет ли он включен в заявку на игру. Посмотрим, как пройдет тренировка. Мы не собираемся рисковать его здоровьем“, - сказал Вальверде для Marca.
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Напомним, что по мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля.
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