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Вальверде: Не собираемся рисковать Месси и Дембеле

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Главный тренер "сине-гранатовых" не будет рисковать травмированными.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние травмированых игроков Усмана Дембеле и Лионеля Месси перед вторым туром группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

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“Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на тренировках. Вчера Усман работал только в ходе первой половины занятия.

Месси тренировался чуть больше. Посмотрим, сможет ли он провести полную тренировку сегодня. Не знаю, сможем ли мы на него рассчитывать.

Позднее решим, будет ли он включен в заявку на игру. Посмотрим, как пройдет тренировка. Мы не собираемся рисковать его здоровьем“, - сказал Вальверде для Marca.

Отметим, что прямую трансляцию матча Барселона - Интер можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что по мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Лионель Месси, Усман Дембеле, Барселона, Интер, Лига Чемпионов
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