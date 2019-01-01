Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пятов отбил пенальти в матче с Аталантой

Комментариев: 0
Вратарь "горняков" отразил удар с пенальти.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты отбил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки Андрея не смог переиграть словенский полузащитник Иличич.

Сергей Кривцов сфолил в собственной штрафной на Иличиче и рефери указал на пенальти. Словенец сам прошел пробивать пенальти. Он ударил в правый угол, а Пятов угадал направление. На добивание были футболисты Аталанты, однако по воротам они не попали.

 

Отметим, что для украинского вратаря это пятый пенальти отбитый в Лиге чемпионов. Перед этим Пятов отбил в матчах с Ромой, Порту Мальме, Манчестер Сити.

Напомним, что онлайн трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

Поделись:
Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Аталанта, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь