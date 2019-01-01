Пятов отбил пенальти в матче с Аталантой
Вратарь "горняков" отразил удар с пенальти.
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты отбил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки Андрея не смог переиграть словенский полузащитник Иличич.
Сергей Кривцов сфолил в собственной штрафной на Иличиче и рефери указал на пенальти. Словенец сам прошел пробивать пенальти. Он ударил в правый угол, а Пятов угадал направление. На добивание были футболисты Аталанты, однако по воротам они не попали.
Отметим, что для украинского вратаря это пятый пенальти отбитый в Лиге чемпионов. Перед этим Пятов отбил в матчах с Ромой, Порту Мальме, Манчестер Сити.
Напомним, что онлайн трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.
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