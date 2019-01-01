Аталанта - Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб проведет выездной матч группового этапа Лиги чемпионов.

Аталанта и Шахтер объявили свои стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Аталанта: Голлини - Паломино, Масьелло, Толой - Кастанье, Пашалич, де Рон, Хатебур - Гомес, Сапата, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Кьер, Госенс, Муриэль, Фройлер, Малиновский, Джимшити.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Маркос Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентинь

Матч Аталанта - Шахтер состоится сегодня, 1-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.