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Тухель: Мбаппе не готов играть весь матч

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Немецкий специалист отметил атмосферу на турецких стадионах.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился своими ожиданиями от матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая.

“Килиан может появиться в основном составе или выйти на замену, но пока он не готов играть весь матч.

Атмосфера на турецких стадионах всегда удивительная. Нам очень важно уверенно действовать в таких условиях. Но я не думаю, что турецкие болельщики как-то повлияют на нашу подготовку к матчу.

Этот поединок отличается от поединка первого тура, ведь мы играем на выезде. Нужно начать все сначала, и это главное для нас испытание.

Играть против Фалькао всегда сложно. С ним нужно быть очень аккуратным, но специального плана по устранению Радамеля у нас нет“, - заявил немецкий специалист.

Напомним, матч Галатасарай - ПСЖ состоится сегодня, 1-го октября, в 22:00 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Томас Тухель, ПСЖ, Галатасарай, Лига чемпионов
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Источник: uefa.com

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