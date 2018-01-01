Аталанта U-19 - Шахтер U-19 2:2 видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
"Горняки" вырвали ничью под занавес второго тайма.
В поединке второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 разошелся миром с итальянской Аталантой.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта U-19 - Шахтер U-19:
Аталанта U-19 - Шахтер U-19 2:2
Голы: Пикколи, 45, 71 - Судаков, 25, Абдуллаев, 90+4
Аталанта U-19: Джельми -Гисланди, Околи, Гут, Руджери - Гяббуаа, Да Рива, Кортиновис (Панада, 79) - Траоре, Камбьяги (Бергонзи, 90+1), Пикколи
Шахтер U-19: Трубин - Козик, Муравский, Якуба - Эгбуджо (Абдулаев, 84), Крыськив (Кобылянский, 80), Драмбаев (Рудавский, 80), Судаков (Кобак, 80) - Бондаренко, Сикан, Мудрик (Очеретько, 52)
Предупреждения: Руджери
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