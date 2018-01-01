Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер U-19 расписал мировую с Аталантой в Юношеской лиге УЕФА

Комментариев: 0
"Горянки" добыли первый пункт в турнире.
Шахтер и Аталанта сыграли вничью
Шахтер и Аталанта сыграли вничью
ФК Шахтер

Шахтер U-19 разошелся миром с Аталантой в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол Абдуллаева в конце второго тайма спас донецкую команду от поражения.

Аталанта U-19 - Шахтер U-19 2:2
Голы: Пикколи, 45, 71 - Судаков, 25, Абдуллаев, 90+4

Аталанта U-19: Джельми -Гисланди, Околи, Гут, Руджери - Гяббуаа, Да Рива, Кортиновис (Панада, 79) - Траоре, Камбьяги (Бергонзи, 90+1), Пикколи

Шахтер U-19: Трубин - Козик, Муравский, Якуба - Эгбуджо (Абдулаев, 84), Крыськив (Кобылянский, 80), Драмбаев (Рудавский, 80), Судаков (Кобак, 80) - Бондаренко, Сикан, Мудрик (Очеретько, 52)

Предупреждения: Руджери

Таким образом, после поражения от Манчестер Сити, “горняки“ добыли первое очко в турнире. 

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер U-19, Юношеская лига УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь