Шахтер U-19 расписал мировую с Аталантой в Юношеской лиге УЕФА

"Горянки" добыли первый пункт в турнире.

Шахтер U-19 разошелся миром с Аталантой в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол Абдуллаева в конце второго тайма спас донецкую команду от поражения.

Аталанта U-19 - Шахтер U-19 2:2

Голы: Пикколи, 45, 71 - Судаков, 25, Абдуллаев, 90+4

Аталанта U-19: Джельми -Гисланди, Околи, Гут, Руджери - Гяббуаа, Да Рива, Кортиновис (Панада, 79) - Траоре, Камбьяги (Бергонзи, 90+1), Пикколи

Шахтер U-19: Трубин - Козик, Муравский, Якуба - Эгбуджо (Абдулаев, 84), Крыськив (Кобылянский, 80), Драмбаев (Рудавский, 80), Судаков (Кобак, 80) - Бондаренко, Сикан, Мудрик (Очеретько, 52)

Предупреждения: Руджери

Таким образом, после поражения от Манчестер Сити, “горняки“ добыли первое очко в турнире.