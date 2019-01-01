Ювентус на классе разгромил Байер в матче Лиги чемпионов

Ювентус без проблем разобрался с Байером в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Туринский Ювентус в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов не оставил шансов леверкузенскому Байеру.

Хозяева поля с первых минут четко показали, что контроль поединка полностью принадлежит им, и если в первые 15 минут встречи “фармацевты“ еще пытались что-либо противопоставить итальянского гранду, то после феноменального гола Гонсало Игуаина они как-то сникли.

“Старая сеньора“ на протяжении всего первого тайма активно прессинговала соперника, заставляя немцев постоянно перепасовываться, отходить назад, совершать ошибки и терять мяч. За первую 45-минутку у гостей было пару более-менее опасных моментов, а все остальное время полностью господствовали туринцы.

На второй тайм Петер Бош решил выпустить Амири вместо Демирбая, который весьма блекло провел первый тайм. Впрочем, игру леверкузенцев это не особо усилило, и с каждой минутой встречи гости все больше и больше увядали.

А вот Ювентус, напротив, создавал моменты, прорывался по флангам, полностью контролировал центр поля и практически не совершал никаких ошибок. Особенно выделялась игра все того же Игуаина, который несколько раз создавал опаснейшие моменты, один из которых, в конечном итоге, привел к голу Бернардески на 62-й минуте встречи.

После забитого мяча игроки Ювентуса стали играть на Роналду, которому очень хотелось отличиться в этом поединке. У португальца было два реальных момента – в одном он попытался забить бисиклетой, в другом ему нужно было лишь обыграть вратаря, но так и не получилось у него в тех эпизодах.

Правда, Криштиану даже не думал переставать пытаться, и его усилия оправдались точным ударом мимо Градецки на 89-й минуте поединка. Это был финальный аккорд поединка, в котором Ювентус уничтожил противника.

Ювентус - Байер 3:0

Голы: Игуаин, 17; Бернардески, 62; Роналду, 89.

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 73), Пьянич, Матюиди – Бернардески (Рэмси, 77), Игуаин (Дибала, 83), Роналду

Байер: Храдецки - С. Бендер, Л. Бендер, Та, Венделл - Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80) - Фолланд, Хавертц, Демирбай (Амири, 46) – Аларио (Паулиньо, 68)

Предупреждения: Куадрадо - Арангис