Шахтер и Аталанта выбрали форму на предстоящий матч Лиги чемпионов

Команды активно готовятся к противостоянию в рамках Лиги чемпионов.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов бергамская Аталанта примет донецкий Шахтер.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, команды уже определились с экипировкой, в которой проведут поединок. Так, Шахтер сыграет в выездном комплекте формы, выполненном в серых тонах. Голкипер донецкого клуба выйдет на поле в желто-оранжевой экипировки.

Форма Шахтера на матч против Аталанты ФК Шахтер

Аталанта же, как хозяева поля, сыграют в домашнем комплекте - черно-синие футболки, черные шорты и гетры. Голкипер сыграет в “шахтеровских“ цветах – оранжево-черных.

Форма Аталанты на матч против Шахтера ФК Шахтер

Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится сегодня, 1-го октября, в Милане. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз нашей редакции на это противостояние.