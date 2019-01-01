Шахтер и Аталанта выбрали форму на предстоящий матч Лиги чемпионов
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов бергамская Аталанта примет донецкий Шахтер.
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Как сообщает пресс-служба “горняков“, команды уже определились с экипировкой, в которой проведут поединок. Так, Шахтер сыграет в выездном комплекте формы, выполненном в серых тонах. Голкипер донецкого клуба выйдет на поле в желто-оранжевой экипировки.
Аталанта же, как хозяева поля, сыграют в домашнем комплекте - черно-синие футболки, черные шорты и гетры. Голкипер сыграет в “шахтеровских“ цветах – оранжево-черных.
Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится сегодня, 1-го октября, в Милане. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Вашему вниманию также анонс и прогноз нашей редакции на это противостояние.
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