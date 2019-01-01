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Исмаили: Мы будем играть с опасной командой

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Защитник донецкого клуба прокомментировал предстоящий поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Исмаили (в центре)
Исмаили (в центре)
ФК Шахтер

Шахтер на выезде сыграет с Аталантой в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо в первом туре уступил загребскому Динамо (0:4), однако “горняки“ высоко оценивают уровень своего соперника.

Защитник Шахтера Исмаили считает, что дончанам предстоит сыграть с весьма опасным соперником.

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“Мы будем играть с очень хорошей, опасной командой. Они сильны, и нам нужно быть очень внимательными. Игроки Аталанты опекают на всем поле в течение всего матча.

Нам нельзя ошибаться, нужно забивать как можно больше мячей, показывать нашу игру как всегда - тогда мы сможем добиться положительного результата“, - сказал Исмаили в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится сегодня, 1-го октября, в Милане. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз нашей редакции на это противостояние.

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Теги: Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
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