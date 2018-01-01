В Испании ограбили дом игрока Атлетико накануне матча Лиги чемпионов

В дом Томаса Партея проникли неизвестные, когда в нем находилась домработница.

В Испании произошло очередное ограбление дома футболиста. В этот раз жертвой ограбления стал центральный полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей.

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Как сообщает COPE, накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива, в дом хавбека в Боадилья-дель-Монте ворвались несколько неизвестных людей. Злоумышленники вынесли из дома драгоценности и крупную сумму денег.

Источник отмечает, что в помещении в момент ограбления находилась домработница. К счастью, женщина не пострадала.

В последнее время в Испании часто грабят дома футболистов. Ранее подобное произошло с Самюэлем Умтити, Лукасом Васкесом, Артуром, Каримом Бензема и даже с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.

Ранее сообщалось, что в Италии ограбили квартиру игрока Милана Ивана Перишича.