Зидан: В матче против Брюгге нам необходимо реабилитироваться перед болельщиками

Французский специалист отметил, что его подопечные настроены только на победу.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч второго ура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

“Болельщики сыграют очень важную роль. Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но это хороший шанс реабилитироваться перед фанатами, которые этого заслуживают. Нам необходимо заработать очки.

Нужно сильно сыграть в тех моментах, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо опасно атаковать. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас.

Мы настроены только на победу, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность“, - цитрует Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч Реал - Брюгге состоится во вторник, 1-го октября, в 19:55 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, ПСЖ всухую разгромил Реал в стартовом матче Лиги чемпионов.