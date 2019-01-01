Шевченко отправится в Милан на матч Аталанта - Шахтер

Главный тренер сборной Украины посетит поединок донецкого клуба в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня, 1-го октября, в Милане состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Аталанта примет донецкий Шахтер.

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По информации La Gazzetta dello Sport, этот поединок посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Отметим, что в составе обеих команд выступают игроки нашей национальной команды.

Источник также сообщает, что специалист проведет ряд встреч в Италии, в том числе с экс-партнерами по Милану Звонимиром Бобаном и Паоло Мальдини, которые на данный момент занимают руководящие посты в “россонери“.

Отметим, что итальянские СМИ связывают приезд Шевченко в Италию с недавними новостями о том, что украинец в ближайшее время может возглавить Милан.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Аталанта - Шахтер, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Предлагаем Вам также ознакомиться с нашим анонсом на этот поединок.