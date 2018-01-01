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Почеттино: Мы рассчитываем обыграть Баварию

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Наставник лондонского клуба отметил, что команде нужно сохранять спокойствие и быть сильной в психологическом плане.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино предстоящий поединок против Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“Бавария - это та команда, которая каждый сезон готовит себя к триумфу в Лиге чемпионов. Взгляните на историю клуба, которая говорит сама за себя. Смело могу утверждать, что Баварию можно причислять к число претендентов на победу в турнире.

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Но, несмотря на это, мы рассчитываем обыграть Баварию, чтобы оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда по итогам трех туров у нас был лишь 1 балл.

Дистанция длинная, и мы должны быть крепкими психологически и понимать, куда мы идем. Я весьма доволен своим составом. Мы находимся в такой ситуации, когда произойти может все, что угодно.

Необходимо сохранять спокойствие. Самое главное для нас - верить в себя и сохранять крепкий дух“, - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Тоттенхэм - Бавария состоится сегодня, 1-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с нашим анонсом на матч Тоттенхэм - Бавария и с прогнозами букмекеров.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Бавария, Лига Чемпионов, футбол
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