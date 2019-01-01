Тренер Аталанты: Малиновский знает о Шахтере все, он раскрыл секреты

Джан Пьеро Гасперини отметил, что украинский клуб является весьма сильным соперником.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий поединок в Лиге чемпионов против Шахтера.

"Шахтер - сильная команда. Об этом говорит его история, результаты и футболисты, которые играют за этот клуб. Шахтер - опытный участник Лиги чемпионов, а мы - новички. Мы можем научиться у этой команды большему, чем они у нас.

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Малиновский - отличный футболист, но на данный момент он находится не в оптимальной форме. Возможно, мы увидим его в этом матче, но я замечу, что получить место в старте любой итальянской команды не легко.

Руслан раскрыл нам все секреты Шахтера, он знает об этой команде все", - приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится сегодня, 1-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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