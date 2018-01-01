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Ковач: Тоттехэм - луч света в европейском футболе

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Главный тренер мюнхенцев впечатлен работой Почеттино.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал матч с Тоттенхэмом в рамках второго тура Лиги чемпионов.

“На мой взгляд, Тоттенхэм является лучом света в европейском футболе.

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Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще шесть-семь лет назад такого не было.

Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.

Тоттенхэм будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен и изобретателен.

Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.

Харри Кейн тур за туром блестяще играет в Премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач.

Он и Роберт Левандовски - два лучших нападающих мира“, -  рассказал Ковач на пресс-конференции.

Напомним, что матч Аталанта - Шахтер состоится во вторник, 1-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.  

Прямую трансляцию Тоттенхэм - Бавария можно посмотреть на нашем сайте.  

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем матче является команда из Мюнхена.

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Теги: Нико Ковач, Бавария, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Лига чемпионов
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