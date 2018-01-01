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Каштру: Завтра поединок будет очень тактическим

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Главный тренер "горняков" рассчитывает на положительный итог матча.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями о предстоящем матче с Аталантой в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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“У Аталанты весьма сложные характеристики. Как только они выигрывают мяч, сразу располагают большое число футболистов у нашей линии обороны и отдают в зоны. Мы обязаны должны быть готовы.

Прежде всего наша линия защиты должна отвечать за это, быть во всеоружии. На мой взгляд, завтрашний поединок будет стратегическим, очень тактическим.

Нам необходимо быть внимательными в этих аспектах, чтобы увезти в Украину положительный итог.

Важно опускать свои линии и качественно защищаться. Думаю, матч будет достаточно интересным.

Надеюсь, нам удастся добиться хорошего результата или по крайней мере не проиграть здесь. Постараемся показать свой футбол и доставить сложности оппоненту.

Лига чемпионов - это великий, самый сложный клубный турнир планеты. Любой чемпионат, без разницы какой, отличается от Лиги чемпионов.

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Мы прекрасно понимаем, на каком уровне находится противник. Безусловно, никакой чемпионат нельзя сравнивать с Лигой чемпионов, поскольку это совершенно разные соревнования.

Завтра будет интересный матч, так как обеим командам важно добиться положительного результата“, - сказал Каштру на пресс-конференции, ссылаясь на официальный сайт Шахтера

Напомним, что матч Аталанта - Шахтер состоится во вторник, 1-го октября. Начало матча в 19:55 по киевскому времени. 

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте. 

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем поединке является клуб из Бергамо.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Аталанта
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Источник: Официальный сайт Шахтера

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