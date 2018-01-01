Гасперини: Завтра самый важный матч для нас

Главный тренер Аталанты в предвкушение поединка с "горняками".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями о предстоящем поединке с Шахтером в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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“В Лиге чемпионов каждый матч важный. Однако завтра самый важный матч для нас. Ибо знаем, с каким результатом закончился матч в Загребе, и мы пребываем в очень сложном положении. Это очень сложная группа.

Это будет игра очень высокого уровня. Мы знаем, что Шахтер проиграл Манчестер Сити и им тоже необходимо добыть результат сейчас. Аталанта тоже много атаковать и защищаться.

Лига чемпионов - это лучший чемпионат в мире. Там играют лучшие команды. Если ты играешь там - ты должен быть готов.

Мы играли в Лиге Европы, но у нас не было никакого опыта. Я думаю, что из Лиги чемпионов мы извлечем много уроков. Мы станем лучше“, - сказал Гасперини на пресс-конференции.

Напомним, что матч Аталанта - Шахтер состоится во вторник, 1-го октября. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем поединке является клуб из Бергамо.