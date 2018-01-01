Тайсон: Завтра должны показать на поле свой максимум

Матч в Бергамо будет совершенно другой, чем в Харькове.

Полузащитник Шахтера Тайсон поделился мнением про Аталанту в преддверии 2-го тура Лиги чемпионов.

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“Настраиваемся на серьезного соперника, но каждый матч важен. В каждой встрече ты должен показывать свой максимум.

Завтра должны показать на поле свой максимум. Надо уйти с этого поля, будучи уверенными, что мы сделали все, что могли.

Я знаю хорошо Гомеса, мы играли с ним в Металлисте, как и Марлос. Я не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса. Завтра поединок между Шахтером и Аталантой.

Для нас очень важно завтра и хорошо атаковать, и обороняться. Будет все совсем по-другому. Нужно забыть матч с Манчестер Сити.

Нельзя приезжать на матч с Аталантой и только обороняться. Мы будем стараться показать красивый футбол с первой и до последней минуты“, - заявил Тайсон на пресс-конференции.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем поединке является клуб из Бергамо.