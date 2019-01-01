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Срна: Не понимаю, почему Малиновский не заиграл в Шахтере

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Экс-игрок Шахтера сожалеет, что украинец не играет в составе "горняков".
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна высказался по поводу предстоящего матча во 2-м туре Лиге чемпионов против Аталанты. 

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“У Аталанты очень сильная атака, а также хороший тренер. Аталанта - отличная команда. Нужно стараться играть один в один, делать упор на атаку, тогда у обороны соперника возникнут проблемы, как у любой команды. 

В их составе есть Иличич, Гомес, Сапата, Малиновский. Руслан играл за Шахтер, не понимаю, почему он не заиграл в первой команде. Он заслуживает всего, чего добился. Фантастический игрок“, - цитирует слова Срны TMW. 

Напомним, что матч Аталанта - Шахтер состоится во вторник, 1-го октября. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящем поединке является клуб из Бергамо.

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Теги: Дарио Срна, Руслан Малиновский, Шахтер, Аталанта, Лига чемпионов
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