Алькантара: Вылет из Лиги чемпионов означает, что сезон выброшен на помойку
Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара высказался по поводу значения Лиги чемпионов.
“Когда ты проигрываешь в 1/8 финала в Лиге чемпионов, думаешь: “Черт, весь сезон выброшен на помойку“. Потому что предполагается, что ты должен бороться в Лигу чемпионов до конца. Тебе этого хочется.
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Возможно, когда не проходишь дальше, дело не в том, что соперник лучше тебя, а в том, что он в конкретный момент сделал все правильнее.
В чемпионате ты думаешь: “Если мы сыграем на лучшем уровне, мы обязательно победим“. Кубок Германии лично для меня - лучший национальный кубок в мире, но Лига чемпионов - это совсем другое.
Мы играем с топ-клубами в Лиге чемпионов ради победы. Это самый важный трофей, который можно выиграть. Я выигрывал чемпионаты и все трофеи, за которые боролся“, - цитирует слова Алькантары The Telegraph.
Напомним, что следующий матч Баварии в Лиги чемпионов состоится во вторник, 1-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что прямую трансляцию поединка можно посмотреть на нашем сайте.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у немецкого клуба.
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