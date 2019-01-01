Барселона - Интер: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Что нужно знать о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На этой неделе состоятся матчи второго тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа туринский каталонская Барселона на своем поле примет миланский Интер.

Барселона - Интер

Лига чемпионов, 2-й тур, Группа F

Барселона, стадион Камп Ноу

2-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Дамир Скомина (Словения)

Команды в текущем розыгрыше еврокубкового турнира стартовали с ничьих - “сине-гранатовые“ не сумели обыграть дортмундскую Боруссию (0:0), а Интер на последних минутах спасся от поражения в поединке со Славией (1:1).

Таким образом, все четыре команды в группе F на данный момент имеют по одному баллу в турнирной таблице. Этот поединок может определить дальнейшее распределение сил в групповом этапе и стать одним из ключевых в конечном итоге.

Что касается выступления в национальных первенствах, то в минувший уик-энд Барселона разобралась с Хетафе со счетом 2:0, а Интер расправился с Сампдорией со счетом 3:1. В целом "нерадзурри" достаточно уверенно выступают в Серии А, добыв 6 побед в шести стартовых матчах. У каталонцев дела хуже - после семи туров подопечные Вальверде находятся лишь на 4-й строчке в турнирной таблице.

Барселона - Интер: анонс и прогноз на матч Getty Images

Отметим, что команды провели между собой 8 официальных матчей, в четырех из которых победу праздновали “сине-гранатовые“, а в одном - миланский клуб. Еще три поединка завершились вничью.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Барселона и Интер также встретились в групповом этапе - встреча в Испании завершилась победой “сине-гранатовых“ (2:0), а поединок в Италии - вничью (1:1). В итоге каталонцы вышли из группы с первого места и дошли до полуфинала, где уступили Ливерпулю. Интер же занял третье место в группе и вылетел в Лигу Европы, где проиграл Айнтрахту в 1/8 финала.

Барселона

Барселона - Интер: анонс и прогноз на матч twitter.com/fcbarcelona

Главный тренер “сине-гранатовых“ Эрнесто Вальверде испытывает проблемы с кадровым составом. Очередную травму получил лидер команды Лионель Месси, однако есть шанс, что он сможет выйти на поле, да и на тренировке команды аргентинец присутствовал.

Впрочем, отсутствие Месси может и никак не повлиять на исход поединка - аргентинец в своей карьере провел уже три поединка против миланского клуба, и ни разу не сумел забить в этих встречах.

Точно не сыграет защитник Самюэль Умтити, который по-прежнему находится в лазарете. Также не сможет Вальверде рассчитывать и на основного левого защитника Жорди Альбу, а также на юного таланта Ансу Фати, который подменял травмированного Месси. Под вопросом также участие Усмана Дембеле, у которого также есть повреждение. Хорошая новость для Барселоны в том, что сможет сыграть Луис Суарес, который после восстановления от травмы уверенно проявляет себя на поле.

Интер

Барселона - Интер: анонс и прогноз на матч twitter.com/inter

Ситуация с кадрами в команде Антонио Конте гораздо лучше, чем у соперника. На данный момент у команды нет игроков, которые находятся в лазарете, и в целом у “нерадзурри“ хорошее состояние футболистов. Правда, есть риск, что помочь команды не сможет Ромелу Лукаку - его минимальное повреждение усугубилось, и он может не выйти на поле.

Однако, несмотря на отсутствие серьезных кадровых проблем, у подопечных Конте наблюдаются сложности со взламыванием массированной обороны соперника. Если Интер сумеет найти оптимальный баланс на игру, то вполне может справиться с Барселоной.

Ориентировочные составы

Барселона - Интер: анонс и прогноз на матч Getty Images

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Фирпо - де Йонг, Бускетс, Артур - Гризманн, Суарес, Перес

Интер: Ханданович - де Врей, Годин, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа - Санчес, Мартинес

Не сыграют: Умтити, Альба, Фати

Под вопросом: Месси, Дембеле - Лукаку

Арбитр

Главный рефери матча Барселона - Интер назначен весьма опытный судья из Словении Дамир Скомина. 43-летний арбитр провел 141 матч под эгидой УЕФА, из них 60 в рамках Лиги чемпионов.

Помощниками Скомины на этом поединке выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан, а четвертым судьей назначен Раде Обренович.

Прогноз

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1.61, в то время как на триумф итальянского клуба установили коэффициент 5.40. Ничью оценили в 4.30.

В то же время нельзя не учитывать текущее состояние команд, и, учитывая все сложности, с которыми столкнулись каталонцы, есть вероятность того, что поединок завершится вничью. Но нельзя забывать, что встреча пройдет на Камп Ноу, и это может помочь Барселоне. Наш прогноз - 2:1. Предлагаем Вам также ответить на вопрос, кто выиграет в этом матче.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Интер, которая начнется 2-го октября в 22:00 по киевскому времени.