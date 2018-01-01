Санчес: Хочу выиграть Лигу чемпионов с Интером
Чилиец хочет выигрывать трофеи в составе "нерадзурри".
Нападающий Интера Алексис Санчес рассказал про планы, которые хотел бы исполнить в итальянском клубе.
“Каждый игрок хочет играть в Лиге Чемпионов. Играть - значить хотеть победить. Это особое чувство, и надеюсь, что смогу пережить это вместе с Ювентусом.
Интер превращается в большую силу, они не играли несколько лет в Лиге Чемпионов. Я решил вернуться в Италию и добыть трофеи для клуба“, - цитирует слова Санчеса Сalciomercato.com.
Напомним, что Санчес перешел в Интер на правах аренды в летнее трансферное окно.
Отметим, что чилиец не хочет возвращаться в Англию.
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