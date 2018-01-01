Санчес: Хочу выиграть Лигу чемпионов с Интером

Чилиец хочет выигрывать трофеи в составе "нерадзурри".

Нападающий Интера Алексис Санчес рассказал про планы, которые хотел бы исполнить в итальянском клубе.

“Каждый игрок хочет играть в Лиге Чемпионов. Играть - значить хотеть победить. Это особое чувство, и надеюсь, что смогу пережить это вместе с Ювентусом.

Интер превращается в большую силу, они не играли несколько лет в Лиге Чемпионов. Я решил вернуться в Италию и добыть трофеи для клуба“, - цитирует слова Санчеса Сalciomercato.com.

Напомним, что Санчес перешел в Интер на правах аренды в летнее трансферное окно.

Отметим, что чилиец не хочет возвращаться в Англию.