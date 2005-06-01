Ювентус - Байер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Что нужно знать о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На этой неделе состоятся матчи второго тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа туринский Ювентус на своем поле примет леверкузенский Байер.

Ювентус - Байер

Лига чемпионов, 2-й тур, Группа D

Турин, стадион Альянц Стадиум

1-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Уильям Коллам (Шотландия)

Первый тур группового этапа ЛЧ вышел не самым удачным для обеих команд, однако туринцы хотя бы сумели заработать один балл, в отличии от леверкузенского клуба. Ювентус на выезде сыграл вничью с мадридским Атлетико (2:2), а вот Байер на своем поле уступил московскому Локомотиву (1:2).

Байер и Ювентус ранее встречались дважды в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2001/02. Тогда “старая сеньора“ на своем поле выиграла со счетом 4:0, а вот на выезде проиграла со счетом 3:1. В том сезоне Байер дошел до финала турнира, где проиграл Реалу (2:1).

В минувший уик-энд команды провели поединки в национальных чемпионатах. Ювентус уверенно разобрался со СПАЛом (2:0), а Байер разгромил Аугсбург (3:0). На данный момент леверкузенский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а туринцы находятся на второй строчке в Серии А.

Ювентус

Ювентус - Байер: анонс матча Лиги чемпионов Getty Images

После прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера Ювентуса команда в целом неплохо выступает, набирая очки, однако все победы туринцев, будь то против одного из главных конкурентов Наполи или новичка Серии А Брешии, минимальны, да и игра чемпиона Италии пока не впечатляет.

Кроме того, подопечные Сарри стали куда легче пропускать голы, что может быть угрозой для Ювентуса в предстоящем поединке. К этому всему добавляются и кадровые проблемы - в лазарете находятся защитники Данило, Маттиа Де Шильо и Джорджо Кьеллини, а также вратарь Маттиа Перин и хавбек Дуглас Коста.

Отметим, что Кьеллини, без которого трудно представить себе Ювентус, выбыл на полгода и даже не включен в заявку на групповой раунд ЛЧ. Также непонятно, примет ли участие в игре полузащитник Марко Пьяца (повреждение колена).

Байер

Ювентус - Байер: анонс матча Лиги чемпионов twitter.com/bayer04fussball

Немецкий клуб потерял одного игрока - из-за травмы помочь команде не сможет левый вингер Леон Бейли. Под вопросом также участие в поединке полузащитника Карима Бельараби, у которого лугкая простуда. Других кадровых потерь у Петера Боса нет, но отсутствие данных игроков, а также класс соперника, могут помешать Байеру набрать очки в этом поединке.

Ориентировочные составы

Ювентус - Байер: анонс матча Лиги чемпионов Getty Images

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Игуаин, Роналду

Байер: Градецки - Драгович, С. Бендер, Та, Синкгравен - Арангис, Баумгартлингер - Аларио, Хавертц, Амири - Фолланд.

Не сыграют: Кьеллини, Данило, Де Шильо, Дуглас Коста - Бейли.

Под вопросом: ... - Бельараби

Арбитр

Главным рефери поединка назначен шотландец Уильям Коллам. 40-летний судья имеет огромный опыт работы на турнирах под эгидой УЕФА (103), в том числе Коллам отработал 41 поединок в Лиге чемпионов. Стоит сказать, что шотландец также работал на финале Суперкубка УЕФА в 2015-м году и на финале чемпионата Европы по футболу U-19 в 2008-м году.

Ассистентами Коллама выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи, а четвертым арбитром назначен Николас Уолш.

Прогноз

По мнению букмекеров, явным фаворитом предстоящего противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 1.53, в то время как на триумф немецкого коллектива установили коэффициент 6.20. Ничью оценили в 4.50.

Ювентус находится в оптимальной форме, имеет хороших исполнителей и хочет заработать три очка, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице. Байер уступает своему сопернику во всех аспектах. Прогноз нашей редакции - 3:1. Предлагаем Вам также ответить на вопрос, кто выиграет в этом матче.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ювентус - Байер, которая начнется 1-го октября в 22:00 по киевскому времени.