Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси может сыграть с Интером

Комментариев: 0
Аргентинский нападающий может быть включен в заявку.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси может восстановиться от травмы к игре Лиги чемпионов против Интера, по информации Diario Sport. 

Читай также: Пуйоль о возвращении в Барселону: Я отказался принимать предложение клуба

Как сообщает источник, аргентинец восстанавливается от повреждения, которое получил в матче с Вильярреалом, быстрее, чем ожидалось.

Тренерский штаб думает, чтоб внести футболиста в заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против Интера, если восстановление будет проходить в быстром темпе.

Ранее сообщалось, что игрок пропустит около месяца.

Отметим, что экс-игрок Барселоны потребовал дать Месси время на лечение. 

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь