Месси может сыграть с Интером

Аргентинский нападающий может быть включен в заявку.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может восстановиться от травмы к игре Лиги чемпионов против Интера, по информации Diario Sport.

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Как сообщает источник, аргентинец восстанавливается от повреждения, которое получил в матче с Вильярреалом, быстрее, чем ожидалось.

Тренерский штаб думает, чтоб внести футболиста в заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против Интера, если восстановление будет проходить в быстром темпе.

Ранее сообщалось, что игрок пропустит около месяца.

Отметим, что экс-игрок Барселоны потребовал дать Месси время на лечение.