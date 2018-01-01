Месси может сыграть с Интером
Аргентинский нападающий может быть включен в заявку.
Нападающий Барселоны Лионель Месси может восстановиться от травмы к игре Лиги чемпионов против Интера, по информации Diario Sport.
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Как сообщает источник, аргентинец восстанавливается от повреждения, которое получил в матче с Вильярреалом, быстрее, чем ожидалось.
Тренерский штаб думает, чтоб внести футболиста в заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против Интера, если восстановление будет проходить в быстром темпе.
Ранее сообщалось, что игрок пропустит около месяца.
Отметим, что экс-игрок Барселоны потребовал дать Месси время на лечение.
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