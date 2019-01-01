Тоттенхэм - Бавария: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Что нужно знать о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На этой неделе состоятся матчи второго тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. Во вторник, 1-го октября, в центральном матче группы В встретятся лондонский Тоттенхэм и мюнхенская Бавария.

Тоттенхэм - Бавария

Лига чемпионов, 2-й тур, Группа В

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

1-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Оба клуба попали в групповой этап ЛЧ напрямую. Тоттенхэм занял третье место в чемпионате Англии, пропустив вперед только Манчестер Сити и Ливерпуль. К тому же, в прошлом сезоне "шпоры" впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов, где, однако, уступили все тому же Ливерпулю со счетом 0:2.

Бавария в минувшем сезоне стала чемпионом Германии, но впервые за многие годы все решилось лишь в последнем туре, по итогам которого разрыв с Боруссией составил всего два очка. В Лиге чемпионов подопечные Нико Ковача показали не очень утешительные результаты. Команда без проблем вышла в плей-офф, где уступила в 1/8 финала Ливерпулю (1:3 по сумме двух встреч).

Тоттенхэм и Бавария изначально являлись фаворитами своей группы, однако “шпоры“ не самым удачным образом выступили в первом раунде, сыграв на выезде вничью с греческим Олимпиакосом (2:2). А вот Бавария уверенно выиграла в стартовом поединке против Црвены Звезды (3:0).

Команды подходят к еврокубковому поединку в неплохом настроении - мюнхенцы разобрались с Падерборном 07 (3:2) в рамках чемпионата Германии, а лондонцы справились с Саутгемптоном (2:1) в матче АПЛ.

Тоттенхэм - Бавария: анонс матча Getty Images

При этом, "шпорам" нелегко дается выступление в первенстве страны, в котором победы чередуются с поражениями. Это говорит о нестабильной игре, которая, в конечном итоге, может привести к зрелищному противостоянию в Лиге чемпионов и непредсказуемому результату.

В прошлом команды встречались между собой четыре раза - две победы одержала Бавария, один раз триумфатором был Тоттенхэм, а еще одна встреча завершилась вничью. Эти поединке проходили в рамках Кубка кубков-1982/83 и в рамках Кубка УЕФФ-1983/84.

Однако летом 2019-го года Тоттенхэм и Бавария встретились в финале товарищеского турнира Audi Cup. В том поединке команды не выявили победителя в основное время (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались “шпоры“ (6:5).

Тоттенхэм

Тоттенхэм - Бавария: анонс матча Getty Images

Маурисио Почеттино в предстоящем матче не сможет рассчитывать на летних новичков - полузащитников Джовани Ло Чельсо и Райана Сессеньона, которые на данный момент находятся в лазарете. Других кадровых потерь в стане “шпор“ нет, поэтому в целом клуб подходит к поединку в оптимальном составе.

“Шпоры“ находятся не в самом хорошем расположении духа, несмотря на победу над Саутгемтоном. Лондонцы сейчас демонстрируют не самую лучшую игру - Тоттенхэм сенсационно покинул Кубок английской лиги, проиграв в серии пенальти Колчестеру (4:3), да и в АПЛ подопечные Почеттино пока выступают не самым лучшим образом (3 победы, 2 поражения, 2 ничьи).

Для того, чтобы достойно противостоять немецкому гранду, Тоттенхэму придется найти баланс в защите, потому что у Баварии есть отличные атакующие игроки, способные сделать разницу.

Бавария

Тоттенхэм - Бавария: анонс матча twitter.com/fcbayern

В стане мюнхенского клуба два игрока находятся в лазарете - юный форвард Янн-Фите Арп и полузащитник Леон Горецка. Впрочем, в распоряжении Нико Ковача множество других отличных игроков, и, главное, в хорошей форме находится лидер команды Роберт Левандовски.

Под вопросом на данный момент участие Ивана Перишича и Лукаса Эрнандеса, хотя оба игрока попали в предварительную заявку команды на этот поединок. В целом команда Ковача выглядит более стабильной, и ей точно есть, что противопоставить подопечным Почеттино.

Ориентировочные составы

Нико Ковач и Маурисио Почеттино Getty Images

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Уинкс, Ндомбеле - Моура, Эриксен, Алли - Кейн.

Бавария: Нойер - Киммих, Павар, Зюле, Боатенг - Толиссо, Алькантара - Гнабри, Коутиньо, Коман - Левандовски.

Не сыграют: Ло Чельсо, Сессеньон - Арп, Горецка

Под вопросом: ... - Перишич, Лукас Эрнандес

Арбитр

Поединок Тоттенхэм - Бавария будет судить французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. 37-летний рефери имеет большой опыт работы на международной арене - Тюрпен провел 23 поединка Лиги чемпионов, а всего под эгидой УЕФА судья отработал 72 встречи.

Помощниками Тюрпена выступят Николя Дано и Сириль Грингор, а четвертым арбитром назначен Франсуа Летесье.

Прогноз

Тоттенхэм неуверенно начал еврокубковое выступление, и нестабильно выступает в чемпионате Англии, а вот Бавария, напротив, демонстрирует неплохую игру и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

Ожидаем, что матч получится богатым на моменты, а победителем, вероятнее всего, будет немецкий клуб. Прогноз нашей редакции - 1:2. Предлагаем Вам также ответить на вопрос, кто выиграет в этом матче.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария, которая начнется 1-го октября в 22:00 по киевскому времени.