Стала известна заявка Шахтера на матч ЛЧ с Аталантой

Луиш Каштру взял с собой в Италию 20 футболистов.

Шахтер на выезде сыграет с Аталантой ФК Шахтер

Донецкий Шахтер назвал состав команды, который поедет на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой.

Наставник “горняков“ Луиш Каштру взял с собой 20 футболистов на поединок с итальянцами.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Дентиньо.

Нападающие: Жуниор Мораес.

Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится завтра, 1-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.