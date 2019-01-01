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Стало известно, кто обслужит матч Аталанта - Шахтер

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УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче Аталанта - Шахтер.
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Getty Images

Во вторник, 1-го октября, донецкий Шахтер отправится на выезд в Бергамо, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА уже определил бригаду судей, которая будет работать на матче:

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Ассистенты арбитра: Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн.

Четвертый арбитр: Марко Фриц.

Напомним, что матч состоится во вторник, 1-го октября, на стадионе Атлети Адзурри д’Италия в Бергамо. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. 

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Аталанта - Шахтер.

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Теги: Тобиас Штилер, Аталанта, Шахтер, Лига чемпионов
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