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Галатасарай - ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов-2019/20

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Галатасарай примет ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого поединка.
Галатасарай - ПСЖ: прогноз букмекеров
Галатасарай - ПСЖ: прогноз букмекеров
Getty Images

Стамбульский Галатасарай на своем поле примет французский ПСЖ в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Стамбуле на стадионе Тюрк Телеком Арена во вторник, 1-го октября.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются парижане. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу ПСЖ с коэффициентом 1.32, в то время как на триумф турецкого клуба установили коэффициент 8.90. Ничью здесь оценили в 5.50.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу гостей 1.32, а на хозяев - 9.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.25.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Галатасарая - 9.50, победа ПСЖ - 1.30, ничья - 5.25.

Отметим, что в своей истории команды встречались четыре раза, в которых дважды победу праздновал Галатасарай, а дважды - ПСЖ.

Напомним, матч Галатасарай - ПСЖ состоится во вторник, 1-го октября, в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Галатасарай, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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