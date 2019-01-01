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Реал - Брюгге: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Реал примет Брюгге в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого поединка.
Реал - Брюгге: прогноз букмекеров
Реал - Брюгге: прогноз букмекеров
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле примет бельгийский Брюгге в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу во вторник, 1-го октября.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 1.22, в то время как на триумф Брюгге установили коэффициент 12.50. Ничью здесь оценили в 6.60.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу Королевского клуба 1.20, а на бельгийцев - 13.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.50.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Реала - 1.20, победа Брюгге - 15.00, ничья - 6.00.

Отметим, что в своей истории команды встречались два раза - на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов УЕФА-1976/77. Тогда в Мадриде поединок завершился вничью (0:0), а в Брюгге бельгийцы одержали победу (2:0).

Напомним, матч Реал - Брюгге состоится во вторник, 1-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Брюгге, Лига Чемпионов, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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