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Фонсека: Как сыграет Шахтер с Аталантой? Не люблю предсказывать

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Бывший наставник "горняков" отказался делать прогноз на матч донецкого клуба против итальянской Аталанты.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Донецкий Шахтер на выезде сыграет с итальянской Аталантой в рамках второго тура Лиги чемпионов-2019/20.

Бывший тренер “горняков“ Паулу Фонсека, который сейчас работает с Ромой в Серии А, прокомментировал предстоящий матч дончан с клубом из Бергамо.

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“Как Шахтер сыграет с Аталантой? Я не люблю предсказывать. С Аталантой всегда тяжело играть. Я смотрел их поединок против загребского Динамо, но тот результат не соответствовал игре“, - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, матч Аталанта - Шахтер состоится во вторник, 1-го октября, в Милане. Стоит сказать, что команды не имеют очков после первого тура.

Отметим, что накануне Рома под руководством Паулу Фонсеки проиграла Аталанте со счетом 0:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Паулу Фонсека, Аталанта, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол, прогноз
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