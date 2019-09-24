Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в России.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, как сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 тысяч зрителей. Главным конкурентом “Газпром Арены“ был домашний стадион мюнхенской Баварии - Альянц-Арена.

Кроме того, как сообщает официальный сайт ассоциации, в 2022 году финал Лиги чемпионов примет мюнхенская Альянц Арена, а финал в 2023 году примет стадион Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что последний финал проходил в Мадриде, где Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом (2:0).