Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в России.
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, как сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 тысяч зрителей. Главным конкурентом “Газпром Арены“ был домашний стадион мюнхенской Баварии - Альянц-Арена.
Кроме того, как сообщает официальный сайт ассоциации, в 2022 году финал Лиги чемпионов примет мюнхенская Альянц Арена, а финал в 2023 году примет стадион Уэмбли в Лондоне.
Напомним, что последний финал проходил в Мадриде, где Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом (2:0).
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