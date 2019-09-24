Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге

Комментариев: 1
Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в России.
Газпром Арена
Газпром Арена
Официальный сайт Зенита

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, как сообщается на официальном сайте УЕФА

Читай также: УЕФА выбрала название для нового еврокубка

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 тысяч зрителей. Главным конкурентом “Газпром Арены“ был домашний стадион мюнхенской Баварии - Альянц-Арена. 

Кроме того, как сообщает официальный сайт ассоциации, в 2022 году финал Лиги чемпионов примет мюнхенская Альянц Арена,  а финал в 2023 году примет стадион Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что последний финал проходил в Мадриде, где Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом (2:0).

Поделись:
Теги: Газпром-Арена, Альянс-Арена, Уэмбли, УЕФА, Лига чемпинов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Мухоморище    24.09.2019, 21:47
Оценка:  0
Мухоморище
Забашляли конкретно мокши.))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь