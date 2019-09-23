Клопп - лучший тренер сезона по версии FIFA

Немецкий специалист - лучший тренер 2019 года по версии ФИФА.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был признан лучшим тренером 2019 года по версии FIFA.

Наставник "красных" получил престижную награду во время торжественной церемонии The Best FIFA Awards-2019, которая прошла в Милане (Италия).

Другими претендентами на награду были: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Маурисио Почеттино (Тоттенхэм Хотспур).

В прошлом сезоне Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа стал победителем Лиги чемпионов.

В АПЛ “мерсисайдцы“ до последнего тура боролись за чемпионский титул, но, в итоге, финишировали на втором месте в турнирной таблице.