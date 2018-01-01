Даниэль Жори - автор лучшего гола сезона

В Милане состоялась церемония вручения престижной награды от ФИФА - The Best FIFA Awards-2019.

Даниэль Жори Официальный сайт Дебрецен

Гол полузащитника Дебрецена Даниэля Жори в игре против Ференцвароша признан самым красивым в 2019 году, как сообщается на официальном сайте ФИФА.

Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту, забившему самый красивый гол года.

Другими претендентами на награду были: Лионель Месси (Барселона, в ворота Бетиса), Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга).