Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Даниэль Жори - автор лучшего гола сезона

Комментариев: 0
В Милане состоялась церемония вручения престижной награды от ФИФА - The Best FIFA Awards-2019.

Даниэль Жори
Даниэль Жори
Официальный сайт Дебрецен

Гол полузащитника Дебрецена Даниэля Жори в игре против Ференцвароша признан самым красивым в 2019 году, как сообщается на официальном сайте ФИФА.

Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту, забившему самый красивый гол года. 

Другими претендентами на награду были: Лионель Месси (Барселона, в ворота Бетиса), Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга).

Поделись:
Теги: Даниэль Жори, ФИФА, награда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь