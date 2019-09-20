Нападающий Зальцбурга отметился хет-триком в ворота Генка.

Форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холанд стал лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Норвежец стал автором хет-трика в ворота Генка (6:2) и установил сразу несколько достижений турнира.

🌟 Нападающий “Зальцбурга“ Эрлинг Холанн - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! 🌟 pic.twitter.com/3JExo1ZSsJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019

В голосовании Эрлинг обошел голкипера Барселоны Марка-Андре Тер Штегена, полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию и форварда загребского Динамо Мислава Оршича.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ред Булл Зальцбург - Генк.