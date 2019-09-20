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Холанд стал лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

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Нападающий Зальцбурга отметился хет-триком в ворота Генка.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холанд стал лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Норвежец стал автором хет-трика в ворота Генка (6:2) и установил сразу несколько достижений турнира.

В голосовании Эрлинг обошел голкипера Барселоны Марка-Андре Тер Штегена, полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию и форварда загребского Динамо Мислава Оршича.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ред Булл Зальцбург - Генк.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зальцбург, Эрлинг Холанд
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