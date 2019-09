Реал впервые за 167 игр в Лиге чемпионов не попал в створ ворот соперника

Мадридский Реал невероятно плохо начал выступление в Лиге чемпионов-2019/20, проиграв на выезде ПСЖ со счетом 0:3.

Однако это не самая плохая новость для “сливочных“. За 90 минут встречи подопечные Зинедина Зидана нанесли 8 ударов по ворота, среди которых не было ни одного в створ.

Это случилось впервые за 167 игр в Лиге чемпионов - с того момента, как Opta собирает статистику (с сезона-2003/04).

0 - Real Madrid failed to have a single shot on target against PSG tonight, the first time they have failed to do so in the UEFA Champions League since Opta began collecting such data in the competition in 2003-04 (in 167 games). Shy. #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/t4c3yhtHar